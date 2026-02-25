Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

3 Bahaya Minum Jus Setiap Hari, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini

Rabu, 25 Februari 2026 – 05:04 WIB
3 Bahaya Minum Jus Setiap Hari, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini - JPNN.COM
ilustrasi Jus buah yang menyegarkan.

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI jus diketahui bisa memberikan manfaat yang baik bagi tubuh.

Makan sehat adalah hal yang ingin dicapai sebagian besar dari kita.

Anda memilih makanan yang bersih dan tentu saja, minum jus setiap hari adalah sesuatu yang menurut kamu baik untuk tubuh.

Baca Juga:

Karena jujur ??saja, lebih mudah menghabiskan segelas jus daripada makan sepiring penuh buah.

Tahukah Anda? Mengonsumsi jus sama sekali tidak sehat, dibandingkan dengan memakan buah atau sayuran utuh.

Ya, Anda mungkin terkejut mengetahui hal ini. Namun, minum jus setiap hari akan membahayakan kesehatan Anda.

Baca Juga:

Menurut ahli gizi, Priya Palan dari Zen Multispecialty Hospital, Anda bisa mengalami berbagai masalah yang mengkhawatirkan karena kebiasaan minum jus ini.

Anda mungkin merasa senang setelah minum jus yang dibuat dengan mengekstrak jus dari buah atau sayuran segar.

Ada beberapa efek samping tidak baik minum jus secara berlebihan untuk kesehatan tubuh dan tidak aman dikonsumsi penderita penyakit ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minum jus  penyakit  Obesitas  Buang Air Besar 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp