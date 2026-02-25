3 Bahaya Minum Jus Setiap Hari, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI jus diketahui bisa memberikan manfaat yang baik bagi tubuh.

Makan sehat adalah hal yang ingin dicapai sebagian besar dari kita.

Anda memilih makanan yang bersih dan tentu saja, minum jus setiap hari adalah sesuatu yang menurut kamu baik untuk tubuh.

Karena jujur ??saja, lebih mudah menghabiskan segelas jus daripada makan sepiring penuh buah.

Tahukah Anda? Mengonsumsi jus sama sekali tidak sehat, dibandingkan dengan memakan buah atau sayuran utuh.

Ya, Anda mungkin terkejut mengetahui hal ini. Namun, minum jus setiap hari akan membahayakan kesehatan Anda.

Menurut ahli gizi, Priya Palan dari Zen Multispecialty Hospital, Anda bisa mengalami berbagai masalah yang mengkhawatirkan karena kebiasaan minum jus ini.

Anda mungkin merasa senang setelah minum jus yang dibuat dengan mengekstrak jus dari buah atau sayuran segar.