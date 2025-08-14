Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

3 Bekal Penting Gubernur Sumsel untuk Mahasiswa Baru Unsri demi Indonesia Emas 2045

Kamis, 14 Agustus 2025 – 09:53 WIB
3 Bekal Penting Gubernur Sumsel untuk Mahasiswa Baru Unsri demi Indonesia Emas 2045 - JPNN.COM
Gubernur Sumsel Herman Deru bersama ribuan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya (Unsri) saat PKKKMB 2025/2026 di Auditorium Unsri Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (13/8). Foto: Dokumentasi Humas Pemprov Sumsel

jpnn.com, INDRALAYA - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyampaikan pesan penting kepada ribuan mahasiswa baru Universitas Sriwijaya (Unsri) saat PKKKMB 2025/2026 di Auditorium Unsri Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (13/8).

Herman Deru dalam sambutannya mengingatkan para mahasiswa baru Unsri merupakan bagian dari generasi emas yang akan menghadapi bonus demografi Indonesia 2045.

Sebanyak 67 persen penduduk akan berada di usia produktif, menjadi peluang sekaligus tantangan besar bagi bangsa.

Baca Juga:

“Tugas kalian adalah memastikan peluang ini tidak terbuang sia-sia,” tegas Gubernur Herman Deru mengingatkan.

Herman Deru menyebut tiga hal penting sebagai bekal mahasiswa menghadapi masa depan, yakni keterampilan bergaul, kesadaran akan peluang bonus demografi, dan kemampuan menguasai teknologi.

Pergaulan yang sehat, katanya, menjadi pintu awal menuju jaringan luas yang dapat membantu karier.

Baca Juga:

“Banyak orang sukses karena lingkaran pergaulannya baik,” ucapnya.

Gubernur Herman Deru juga menegaskan teknologi harus dikuasai secara bijak.

Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan tiga hal penting sebagai bekal mahasiswa baru Unsri demi menyongsong Indonesia Emas 2045

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gubernur Sumsel   Herman Deru  Mahasiswa Baru  Unsri  Universitas Sriwijaya  Indonesia Emas 2045  bekal  PKKMB 
BERITA GUBERNUR SUMSEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp