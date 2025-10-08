3 Beriita Artis Terheboh: Taqy Malik Bangun Masjid, Azizah Salsha: Doakan Saja

Rabu, 08 Oktober 2025 – 12:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Taqy Malik mengungkapkan alasan memutuskan membangun masjid di lahan yang belum lunas.

Alasan Taqy membangun masjid, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (7/10).

Sementara itu, selebgram Azizah Salsha telah resmi bercerai dengan mantan suaminya, Pratama Arhan.



Kemudian, Billy Syahputra menyampaikan doa untuk anak pertamanya yang baru dilahirkan oleh Vika Kolesnaya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Taqy Malik Bangun Masjid

Taqy Malik menjelaskan dari delapan kavling tanah yang dibeli, satu kavling terdapat bangunan rumah yang ditempati.

Sementara itu, tujuh kavling lainnya rencananya diperuntukkan bagi pembangunan masjid.

Baca selengkapnya: Taqy Malik Ungkap Alasan Bangun Masjid di Lahan Belum Lunas

2. Azizah Salsha Minta Didoakan

Mengenai perceraiannya tersebut, putri dari anggota DPRI RI Andre Rosiade itu lantas buka suara.