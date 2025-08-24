3 Berita Artis Terheboh: Lisa Beber Aliran Dana Ridwan Kamil, Ruben Ingin Haters Ditahan
jpnn.com, JAKARTA - Diperiksa KPK terkait korupsi Ridwan Kamil, Lisa Mariana membeberkan soal aliran dana yang masuk ke rekeningnya.
Aliran dana dari Ridwan Kamil untuk Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (23/8).
Sementara itu, selebritas Sarwendah mengungkap perkembangan kasus fitnah dan perundangan terhadap anaknya.
Kemudian, rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike akhirnya mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Aliran Dana dari Ridwan
Lisa mengeklaim dana yang masuk ke rekeningnya diberikan untuk membiayai sang putri, yang diakui sebagai anak hasil perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil.
Namun, dia enggan membeberkan nominal pasti dana yang telah diberikan Ridwan Kamil kepadanya.
