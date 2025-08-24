Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Lisa Beber Aliran Dana Ridwan Kamil, Ruben Ingin Haters Ditahan

Minggu, 24 Agustus 2025 – 09:00 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Lisa Beber Aliran Dana Ridwan Kamil, Ruben Ingin Haters Ditahan - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Diperiksa KPK terkait korupsi Ridwan Kamil, Lisa Mariana membeberkan soal aliran dana yang masuk ke rekeningnya.

Aliran dana dari Ridwan Kamil untuk Lisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (23/8).

Sementara itu, selebritas Sarwendah mengungkap perkembangan kasus fitnah dan perundangan terhadap anaknya.

Baca Juga:

Kemudian, rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike akhirnya mendarat di Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Aliran Dana dari Ridwan

 Lisa mengeklaim dana yang masuk ke rekeningnya diberikan untuk membiayai sang putri, yang diakui sebagai anak hasil perselingkuhannya dengan Ridwan Kamil.

Baca Juga:

Namun, dia enggan membeberkan nominal pasti dana yang telah diberikan Ridwan Kamil kepadanya.

Baca selengkapnya: Diperiksa KPK Terkait Korupsi Ridwan Kamil, Lisa Mariana Beberkan soal Aliran Dana 

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lisa Mariana beber aliran dana Ridwan Kamil, Ruben Onsu ingin haters anaknya ditahan, Melly Mike disambut meriah.

