Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Acil Bimbo Meninggal, Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap

Rabu, 03 September 2025 – 11:20 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Acil Bimbo Meninggal, Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap - JPNN.COM
Aktris muda Adhisty Zara mengabadikan momen bersama sang kakek, Acil Bimbo. (ANTARA/Instagram @zaraadhasty)

jpnn.com, JAKARTA - Personel grup musik Bimbo, Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah alias Acil meninggal dunia pada Senin (1/9) malam.

Kabar Acil Bimbo meninggal menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (2/9).

Kemudian, aktris sekaligus penyanyi Adhisty Zara sangat berduka atas kepergian kakeknya, Acil Bimbo.

Baca Juga:

Sementara itu, belasan orang yang diduga terlibat penjarahan rumah Uya Kuya ditangkap oleh pihak kepolisian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Acil Bimbo Meninggal

Acil Bimbo mengembuskan napas terakhir dalam usia 82 tahun di Bandung, Jawa Barat.

Baca Juga:

Kabar kepergian Acil Bimbo disampaikan oleh salah satu pengamat musik senior, Adib Hidayat.

Baca selengkapnya: Acil Bimbo Meninggal Dunia di Bandung, Jenazah Dibawa ke Rumah Duka

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Acil Bimbo meninggal dunia, Adhisty Zara sebut Kiyang tak sakit lagi, pelaku penjarahan rumah Uya Kuya ditangkap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Acil Bimbo  Adhisty Zara  Uya Kuya 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp