3 Berita Artis Terheboh: Agak Laen Jadi Film Terlaris, Candil Bikin Gebrakan Baru

Kamis, 12 Maret 2026 – 14:15 WIB
Penyanyi Candil saat peluncuran Sinyalturahmi: Trilagu Ramadhan di M Bloc, Jakarta Selatan pada Rabu (11/3). Foto: Dedi Yondra/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi rock, Candil kembali menghadirkan gebrakan baru dengan merilis proyek spesial bertajuk Sinyalturahmi: Trilagu Ramadhan.

Gebrakan baru Candil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (12/3).

Sementara itu, film Agak Laen: Menyala Pantiku! resmi menjadi film terlaris di Indonesia. 

Kemudian, Lawless Jakarta berkolaborasi dengan Magnumotion mengadakan kompetisi artwork bertema Scream of The Sirens.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Candil Buat Gebrakan Baru

Tidak sekadar merilis lagu religi seperti pada umumnya, dia menyuguhkan konsep musikal yang berani dengan menggabungkan berbagai genre musik dalam satu perjalanan spiritual yang dirilis selama bulan Ramadan.

Sebagai bagian dari peluncuran Sinyalturahmi: Trilagu Ramadhan, Candil menggelar Exclusive Intimate Hearing Session, untuk mendengarkan dan membedah karya terbaru tersebut secara lebih mendalam.

Baca selengkapnya: Candil Suguhkan Karya Religi Lewat Trillagu Ramadhan 'Sinyalturahmi'

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Candil bikin gebrakan baru, Agak Laen: Menyala Pantiku! Jadi film terlaris, Lawless Jakarta Gelar Kompetisi

