3 Berita Artis Terheboh: Ajil Dito Terlibat dalam Film Istimewa, Amanda Dapat Teror Mistis

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ajil Ditto menceritakan alasan di balik keterlibatannya dalam proyek film terbaru berjudul Istimewa.

Keterlibatan Ajil Ditto dalam Film Istimewa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (25/7).

Sementara itu, aktris Amanda Manopo mengaku mengalami teror mistis yang diduga dilakukan oleh mantan karyawannya.

Kemudian, ratusan pembuat konten dari berbagai daerah memadati Signature Gallery PIK2 dalam gelaran Indonesia Content Creator Summit (ICCS) 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ajil Dito Terlibat dalam Film Istimewa

Keikutsertaan dirinya dalam film tersebut tidak sekadar untuk memperkaya portofolio seni peran dan mencoba pengalaman baru beradu akting dengan jajaran pemeran hebat lainnya, melainkan juga menghadirkan pengalaman personal yang begitu mendalam baginya.

"Sebenarnya sih simpel aja, yang pertama aku merasa pengin ada sesuatu yang berbeda di portofolioku. Terus dapat kesempatan untuk bermain dan mencoba pengalaman baru main film sama Mas-Mas dan Kakak-Kakak serta Adik-Adik hebat ini buat aku jadi sebuah pengalaman baru," kata Ajil Ditto di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (23/7).

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