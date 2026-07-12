3 Berita Artis Terheboh: akta Perceraian Mawa dan Insanul Fahmi, D'Masiv Meriahkan Karnaval SCTV

jpnn.com, JAKARTA - D'Masiv hingga Wika Salim bakal meramaikan panggung hiburan 'Karnaval SCTV' yang merupakan signature program roadshow SCTV.

Penampilan D'Masiv menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (11/7).

Sementara itu, pasangan selebritas Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi akhirnya bercerai.

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Kemudian, Anime Festival Asia Indonesia 2026 akan kembali hadir untuk merayakan budaya pop Jepang di ICE BSD City.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. D'Masiv Meriahkan Karnaval SCTV

Setelah sukses digelar di Kabupaten Jepara bulan lalu, Karnaval SCTV kali ini akan menyambangi Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dengan menghadirkan deretan musisi papan atas Tanah Air serta bintang-bintang sinetron SCTV untuk menyapa masyarakat Indramayu dan sekitarnya.

Karnaval SCTV berlangsung pada Sabtu, 11 Juli 2026 hingga Minggu, 12 Juli 2026 bertempat di Sport Center Indramayu – Jawa Barat.

Baca selengkapnya: D'MASIV Hingga Wika Salim Ramaikan Karnaval SCTV di Indramayu