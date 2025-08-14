Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Alasan Andre Taulany Ngotot Cerai, Azizah Salsha Lapor Polisi

Kamis, 14 Agustus 2025 – 04:56 WIB
Selebgram Azizah Salsha di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (12/8/2025). Foto: ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid mengatakan, kliennya memilih bercerai karena sudah merasa tak ada kecocokan.

Pernyataan kuasa hukum Andre, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (13/8).

Kemudian, Azizah Salsha mengungkap alasan dirinya melaporkan akun media sosial ke Bareskrim Polri, Jakarta pada Selasa (12/8).

Sementara itu, selebritas Dahlia Poland memutuskan berpisah setelah tiga kali konsultasi perceraian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Andre Taulany Ngotot Bercerai

"Ya orang sudah tidak cocok, terjadi perselisihan terus-menerus, ada persoalan-persoalan yang prinsip yang sudah tidak bisa dipersatukan," ujar Fahmi Bachmid di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Senin (11/8).

Andre Taulany Ngotot Bercerai, Ternyata Ini Alasannya

