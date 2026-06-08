3 Berita Artis Terheboh: Alasan Surya Saputra Lapor Polisi, Amanda Manopo Melahirkan

Senin, 08 Juni 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Surya Saputra mengalami situasi tidak menyenangkan setelah sejumlah rekan dan temannya salah sangka terkait aktivitasnya di media sosial.

Alasan Surya Saputra datangi Polda Metro Jaya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (7/6).

Sementara itu, Amanda Manopo baru saja melahirkan anak pertamanya dengan sang suami, Kenny Austin.

Kemudian, Float kini bersiap meluncurkan single ketiga yang bertajuk The Mirror Song setelah perilisan Emily dan Dimabuk Cahaya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Surya Saputra Akhirnya Lapor Polisi

Pasalnya, ada sebuah akun di X atau dahulu disebut Twitter, yang kerap melontarkan kalimat negatif dan terkesan kasar.

Namun, akun itu mencatut nama dan foto Surya Saputra, sehingga menimbulkan tanda tanya besar bagi orang sekeliling

Baca selengkapnya: Ini Alasan Surya Saputra Akhirnya Lapor Polisi