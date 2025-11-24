Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Alysa Daguise Hamil, Jordi Onsu Bicara soal Anak-Anak Sarwendah

Senin, 24 November 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Alysa Daguise Hamil, Jordi Onsu Bicara soal Anak-Anak Sarwendah - JPNN.COM
Pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Foto: Instagram/alghazali7

jpnn.com, JAKARTA - Ingar bingar maksimal terjadi pada hari pertama Rock In Solo 2025 yang berlangsung di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (22/11).

Sementara itu, pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise mengumumkan sebuah kabar bahagia.

Kemudian, Jordi Onsu mengaku tak merasa kesulitan untuk bertemu dengan keponakan-keponakannya.

Baca Juga:

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penampil Hari Kedua Rock In Solo 2025

Ribuan pencinta musik keras dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan band-band kesukaan.

Beberapa band yang sukses memanaskan Rock In Solo 2025 pada pembukaan hari pertama yakni Libero, Engage In Vengeance, Innocent Voice, Tendangan Badut, dan, Invicta.

Baca Juga:

Baca selengkapnya: Rundown Hari Kedua Rock In Solo 2025, Belphegor dan Mayhem Siap Menutup Pesta

2. Istri Al Ghazali Hamil

Suami istri itu ternyata tengah menantikan kelahiran anak pertama.

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Rock In Solo berlanjut, Alyssa Daguise hamil, Jordi Onsu bicara soal anak-anak Sarwendah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Alyssa Daguise  jordi onsu  Rock In Solo 2025  Sarwendah 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp