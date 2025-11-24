3 Berita Artis Terheboh: Alysa Daguise Hamil, Jordi Onsu Bicara soal Anak-Anak Sarwendah

Senin, 24 November 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ingar bingar maksimal terjadi pada hari pertama Rock In Solo 2025 yang berlangsung di Benteng Vastenburg, Solo, Sabtu (22/11).

Sementara itu, pasangan selebritas Al Ghazali dan Alyssa Daguise mengumumkan sebuah kabar bahagia.

Kemudian, Jordi Onsu mengaku tak merasa kesulitan untuk bertemu dengan keponakan-keponakannya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Penampil Hari Kedua Rock In Solo 2025

Ribuan pencinta musik keras dari berbagai daerah hadir untuk menyaksikan band-band kesukaan.

Beberapa band yang sukses memanaskan Rock In Solo 2025 pada pembukaan hari pertama yakni Libero, Engage In Vengeance, Innocent Voice, Tendangan Badut, dan, Invicta.

2. Istri Al Ghazali Hamil

Suami istri itu ternyata tengah menantikan kelahiran anak pertama.