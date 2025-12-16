Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Akan Dikembalikan ke Nusakambangan, Raffi Mohon Doa

Selasa, 16 Desember 2025 – 04:56 WIB
Ammar Zoni menjalani pemeriksaan administrasi di Lapas Narkotika Jakarta pada Sabtu (13/12/2025). Foto: Antara/HO-Ditjenpas.

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Raffi Ahmad membagikan kabar kurang mengenakkan mengenai adiknya, Nisya Ahmad.

Kabar dari Raffi Ahmad tentang kondisi Nisya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (15/12).

Sementara itu, penyanyi Vidi Aldiano ternyata sudah memasuki tahun ke-6 berjuang sembuh dari kanker yang diderita.

Baca Juga:

Kemudian, Ammar Zoni untuk sementara waktu dipindahkan dari Nusakambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika…

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raffi Memohon Doa untuk Sang Adik

Melalui akunnya di Instagram, dia membagikan kondisi kesehatan sang adik yang baru saja menjalani tindakan medis.

Baca Juga:

Dalam video yang dibagikan, Raffi Ahmad tampak bersama Nisya. Dia pun meminta doa untuk adiknya yang baru menjalani tindakan medis.

Baca selengkapnya: Nisya Ahmad Sempat Dioperasi, Raffi Ahmad Memohon Doa

