3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Akhirnya Bertemu Kekasih, Lisa Mariana Minta Maaf

Sabtu, 20 Desember 2025 – 10:20 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana menyampaikan sebuah pesan untuk Atalia Praratya yang tengah dalam proses perceraian dari Ridwan Kamil.

Pesan haru Lisa Mariana untuk Atalia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (19/12).

Sementara itu, meski telah bercerai, Shandy Aulia dan David Herbowo tetap kompak demi sang putri, Claire.

Kemudian, Ammar Zoni menjalani sidang kasus dugaan peredaran narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa Mariana Minta Maaf

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memohon maaf karena pernah melukai perasaan Atalia Praratya beberapa bulan lalu.

"Ibu semoga sehat selalu ya ibu, peluk jauh dari Lisa. Ibu, Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati ibu ya. Ibu bahagia selalu ibu," ungkap Lisa Mariana, Kamis (18/12).

