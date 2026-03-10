3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni dan Kamelia Putis, Richard Lee Masih Ditahan

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia dikabarkan sudah putus hubungan asmara dari Ammar Zoni.

Kabar Ammar Zoni putus dari Kamelia, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (9/3).

Kemudian, Richard Lee masih ditahan di Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Sementara itu, penyanyi Raisa Andriana menyebut bahwa Sheila Dara merupakan sosok pribadi dan istri yang luar biasa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ammar Zoni dan Kamelia Putus

Kabar tersebut beredar setelah dirinya melakukan siaran langsung di media sosial. Dalam video tersebut,

Dokter Kamelia menyatakan hubungan dirinya dengan Ammar Zoni sudah berakhir.

