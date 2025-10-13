Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Diciduk Akhir Januari, Olla Ramlan Pingsan

Senin, 13 Oktober 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Diciduk Akhir Januari, Olla Ramlan Pingsan - JPNN.COM
Artis Olla Ramlan. Foto: Instagram/ollaramlan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Jakarta Pusat Wahyu Trah Utomo menyampaikan kronologi penangkapan Ammar Zoni.

Kronologi penangkapan Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (12/10).

Kemudian, mantan suami Irish Bella itu diduga terseret kasus peredaran narkotika di Rutan Salemba.

Baca Juga:

Sementara itu, Olla Ramlan sangat kaget hingga pingsan saat mendengar kabar meninggalnya sang ibunda.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Gerak-Gerik Ammar Zoni Mencurigakan

Dia mengatakan bahwa pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh Ammar Zoni (AZ) sudah terjadi sejak Januari 2025 lalu.

Baca Juga:

"Petugas kami pada saat razia, mencurigai gerak-gerik AZ. Kemudian petugas mendatangi, mendekati, dan melakukan penggeledahan," kata Wahyu Trah Utomo dilansir Antara.

Baca selengkapnya: Gerak-gerik Ammar Zoni Mencurigakan, Petugas Lakukan Penggeledahan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, gerak-gerik Ammar Zoni mencurigakan, kemudian ditangkap akhir Januari, Olla Ramlan pingsan

