3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Diciduk Akhir Januari, Olla Ramlan Pingsan

Senin, 13 Oktober 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Jakarta Pusat Wahyu Trah Utomo menyampaikan kronologi penangkapan Ammar Zoni.

Kronologi penangkapan Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (12/10).

Kemudian, mantan suami Irish Bella itu diduga terseret kasus peredaran narkotika di Rutan Salemba.

Sementara itu, Olla Ramlan sangat kaget hingga pingsan saat mendengar kabar meninggalnya sang ibunda.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Gerak-Gerik Ammar Zoni Mencurigakan

Dia mengatakan bahwa pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh Ammar Zoni (AZ) sudah terjadi sejak Januari 2025 lalu.

"Petugas kami pada saat razia, mencurigai gerak-gerik AZ. Kemudian petugas mendatangi, mendekati, dan melakukan penggeledahan," kata Wahyu Trah Utomo dilansir Antara.

