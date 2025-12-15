Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Jakarta, Davina Karamoy Jadi Simpanan?

Senin, 15 Desember 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan ke Jakarta, Davina Karamoy Jadi Simpanan? - JPNN.COM
Davina Karamoy. Foto: Instagram/davinaakaramoy

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Davina Karamoy dikabarkan menjadi perempuan simpanan salah satu menteri di era pemerintahan Jokowi.

Kabar Davina jadi perempuan simpanan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (14/12).

Kemudian, pesohor sosial-politik, Rocky Gerung menjalani debut dalam industri perfilman nasional, lewat film berjudul Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang.

Baca Juga:

Sementara itu, Ammar Zoni dipindahkan dari Lapas Keamanan Super Maksimum Karanganyar Nusakambangan, Jawa Tengah ke Lapas Narkotika Jakarta untuk sementara

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Davina Karamoy jadi Simpanan Eks Menteri

Kabar itu mencuat setelah sebuah akun threads menyebut Davina Karamoy dilabrak oleh istri sah mantan menteri tersebut.

Baca Juga:

Istri sah tersebut juga dikabarkan telah mengajukan gugatan cerai terhadap sang mantan menteri.

Baca selengkapnya: Konon Davina Karamoy Jadi Perempuan Simpanan Menteri Era Jokowi

Rangkuman 3 berita artis terheboh, konon Davina Karamoy jadi perempuan simpanan, debut Rocky Gerung di film, Ammar Zoni dipindahkan ke Jakarta.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  davina karamoy  Rocky Gerung  Ammar Zoni 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp