JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan Sementara ke Jakarta, Aura Kasih Bicara Nafkah Anak

Jumat, 12 Desember 2025 – 12:04 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Dipindahkan Sementara ke Jakarta, Aura Kasih Bicara Nafkah Anak
Aura Kasih. Foto: Instagram/aurakasih

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aura Kasih menceritakan soal nafkah anak dari mantan suaminya, Eryck Amaral.

Cerita Aura Kasih soal nafkah anak, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (11/12).

Kemudian, keinginan Ammar Zoni menghadiri sidang atas kasus peredaran narkoba di PN Jakarta Pusat segera terwujud.

Baca Juga:

Sementara itu, aktris Prilly Latuconsina kembali memerankan karakter Risa dalam film horor 'Danur: The Last Chapter'.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut: 

1. Aura Kasih Ungkap Nafkah Anak

Kedatangannya itu guna mengurus penetapan perwalian putri sematawayangnya.

Baca Juga:

Dalam kesempatan yang sama, Aura Kasih menceritakan soal perjalanannya sebagai single parent atau orang tua tunggal.

Baca selengkapnya: Aura Kasih Ungkap Soal Nafkah Anak dari Mantan Suami



