JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ammar Zoni Mengeluh Sakit, Respons Andre Taulany setelah Menduda

Kamis, 13 November 2025 – 04:56 WIB
Ammar Zoni di Polres Metro Jakarta Barat, Jumat (14/12). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni dikabarkan jatuh sakit sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Kondisi kesehatan Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (12/11).

Sementara itu, kuasa hukum Andre Taulany, Fahmi Bachmid lantas mengungkapkan respons kliennya terkait putusan cerai tersebut.

Baca Juga:

Kemudian, selebritas Desta bakal menjadi Dono dalam film Warkop DKI terbaru. Hal itu diungkapkannya lewat unggahanya di Instagram.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ammar Zoni Mengeluh Sakit

Hal tersebut diungkapkan oleh kekasih Ammar Zoni, Dokter Kamelia.

Baca Juga:

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

Baca selengkapnya: Masih Ditahan di Nusakambangan, Ammar Zoni Mengeluh Sakit Ini

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ammar Zoni  Andre Taulany  Desta 
