JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Anak beber Kronologi Epy Kusnandar Meninggal, Wardatima Mawa Lega

Jumat, 05 Desember 2025 – 08:46 WIB
Putra mendiang Epy Kusnandar, Damar Rizal Marzuki (kanan), dan adik Epy Kusnandar, Deniar Hendarsa (tengah) di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rabu (3/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Putra mendiang Epy Kusnandar, Damar Rizal Marzuki menjelaskan kronologi kepergian sang ayah.

Kronologi meninggalnya Epy Kusnandar, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (4/12).

Kemudian, malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2025 (IDA 2025) akan digelar di Studio 5 EMTEK City Jakarta

Sementara itu, Wardatina Mawa menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kronologi Kematian Epy Kusnandar

Dia mengatakan, ayahnya sempat ditemukan pingsan di bawah kasur, sebelum akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit PON, Cawang, Jakarta Timur pada Rabu (3/12) pagi. 

Saat itu, kondisi Epy Kusnandar sudah tak sadarkan diri dan muntah.

Baca selengkapnya: Putra Epy Kusnandar Ceritakan Kronologi Kepergian Sang Ayah

