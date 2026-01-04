Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Andhara Early Cerai, Jejak Aura Kasih di Acara Ridwan Kamil Dibongkar

Minggu, 04 Januari 2026 – 04:56 WIB
Aura Kasih saat ditemui di kawasan Sawah Basar, Jakarta Pusat, baru-baru ini. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Jejak lama kehadiran Aura Kasih di acara peluncuran skincare Ridwan Kamil kembali disorot dan memicu spekulasi warganet.

Kehadiran Aura Kasih di acara Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (3/1).

Sementara itu, pasangan selebritas, Andhara Early dan Bugi Ramadhana resmi bercerai setelah 14 tahun bersama.

Baca Juga:

Kemudian, Safa Marwah kembali menyampaikan bahwa hubungan dirinya dengan Ridwan Kamil hanya sebatas teman.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Aura Kasih Hadiri Acara Ridwan Kamil

Perbincangan tersebut mencuat setelah beredarnya unggahan yang disebut-sebut sebagai bukti kehadiran Aura Kasih dalam acara peluncuran produk skincare milik Ridwan Kamil pada 2024 lalu.

Baca Juga:

Unggahan itu pertama kali ramai dibicarakan setelah dibagikan ulang oleh sebuah akun TikTok.

Baca selengkapnya: Jejak Kehadiran Aura Kasih di Acara Peluncuran Skincare Milik Ridwan Kamil Dibongkar

