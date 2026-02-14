Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Ardi Bakri Bantah Cerai, Dokter Kamila: Keluarga Tidak Terima

Sabtu, 14 Februari 2026 – 04:56 WIB
Terdakwa kasus peredaran narkotika di dalam rumah tahanan Ammar Zoni memeluk Kamelia di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (18/12). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Ardi Bakrie bantah isu cerai dengan Nia Ramadhani, sebut gosip tak benar.

Pernyataan Ardi soal isu cerai, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (13/2).

Kemudian, Penyidik Bareskrim Polri resmi memeriksa TikToker VT sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga.

Sementara itu, dokter Kamelia memberi tanggapan soal kabar kekasihnya, Ammar Zoni akan kembali dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Ardi Bakrie Bantah Cerai

Kabar tersebut mencuat setelah muncul spekulasi warganet mengenai kondisi rumah tangganya dengan Nia Ramadhani.

Isu cerai itu ramai diperbincangkan setelah sejumlah unggahan di akun media sosial mereka dinilai jarang menampilkan kebersamaan.

Baca selengkapnya: Diisukan Cerai dari Nia Ramadhani, Ardi Bakrie: Enggak Benar

Rangkuman 3 beriita artis terheboh, Ardi Bakrie bantah bercerai, TikToker VT tersangka kasus pemalsuan identitas, komentar dokter Kamila soal Ammar Zoni.

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  ardi bakrie  TikToker VT  dokter Kamila 
