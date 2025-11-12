3 Berita Artis Terheboh: Ariel Datangi DPR, Raisa: Aku Enggak Mau Viral

Rabu, 12 November 2025 – 04:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Meski telah jadi figur publik, Raisa Andriana mengatakan bahwa dirinya tidak mau viral.

Pernyataan Raisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (11/11).

Kemudian, presenter sekaligus desainer kondang, Ivan Gunawan mengungkap keinginan untuk punya anak.

Sementara itu, musikus Ariel NOAH menemui Fraksi PDIP DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Raisa: Aku Enggak Mau Viral

Di hadapan ribuan penonton, Raisa menegaskan bahwa dirinya tidak menjadikan keviralan sebagai tujuan hidup.

“Aku enggak mau viral. Viral itu bukan tujuan hidup ya, guys, ingat itu,” ujar Raisa dari atas panggung, yang langsung disambut tepuk tangan dan sorakan penonton.

Baca selengkapnya: Raisa: Aku Enggak Mau Viral, Itu Bukan Tujuan Hidup