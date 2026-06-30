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JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: ART Angel Lelga Ditangkap, Giorgio Bela Sarwendah

Selasa, 30 Juni 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: ART Angel Lelga Ditangkap, Giorgio Bela Sarwendah - JPNN.COM
Aktris Angel Lelga. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Giorgio Antonio meminta publik menghentikan hujatan kepada Sarwendah di tengah isu hubungan mereka.

Pernyataan Giorgio soal hujatan Sarwendah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (29/6).

Sementara itu, penyanyi sekaligus penulis lagu, Phoebe Bridgers, akhirnya kembali lewat single terbaru yang berjudul Lost Boys.

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Kemudian, polisi mengungkap kronologi penangkapan asisten rumah tangga (ART) berinisial EW yang bekerja di kediaman Angel Lelga.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pembelaan Giorgio untuk Sarwendah

Melalui siaran langsung di media sosial, dia meminta warganet tidak lagi menyudutkan Sarwendah.

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"Sebetulnya aku dan Mamio yang tahu. Keadaan Mamio seperti apa, ya hanya kita yang tahu," ujar Giorgio, dikutip dari akun gosip di Instagram, Senin (29/6).

Baca selengkapnya: Minta Publik Tak Hujat Sarwendah, Giorgio Antonio: Dia Itu Perempuan Punya Dua Anak

Rangkuman 3 berita artis terheboh, pembelaan Giorgio Antonio untuk Sarwendah, Phoebe Bridgers perkenalkan Lost Boys, polisi tangkap ART Angel Lelga.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Giorgio Antonio  Sarwendah  Angel Lelga  Phoebe Bridgers 
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