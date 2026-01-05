Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Atalia Mantap Bercerai, Andhara Early Ucap Terima kasih

Senin, 05 Januari 2026 – 04:56 WIB
Andhara Early. Foto: Instagram/andharaearly

jpnn.com, JAKARTA - Film komedi, Agak Laen: Menyala Pantiku! resmi menjadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa.

Agak Laen jadi film terlaris menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (4/1).

Sementara itu, sidang putusan perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil segera diumumkan pada pekan depan.

Kemudian, pasangan selebritas, Andhara Early dan Bugi Ramadhana mengumumkan telah memutuskan untuk bercerai.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Agak Laen: Menyala Pantiku! Jadi Film Indonesia Terlaris 

Karya persembahan Imajinari itu berhasil meraih 10,250,000 lebih penonton dalam 37 hari.

Kini, film Agak Laen: Menyala Pantiku! berhasil menggeser film animasi JUMBO yang sebelumnya menjadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa.

Baca selengkapnya: Agak Laen: Menyala Pantiku! Jadi Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Agak Laen: Menyala Pantiku jadi film terlaris, Atalia Praratya mantap cerai, Andhara Early umumkan perceraian

