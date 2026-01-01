Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Atalia Sudah 6 Bulan Pisah Rumah, Pertemuan Safa dan Ridwan Kamil Disorot

Kamis, 01 Januari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Atalia Sudah 6 Bulan Pisah Rumah, Pertemuan Safa dan Ridwan Kamil Disorot - JPNN.COM
Safa Marwah. Foto: Instagram/safamarwah97_

jpnn.com, JAKARTA - Selebitas Safa Marwah mengaku bertemu Ridwan Kamil saat sama-sama menghadiri acara buka bersama dengan sebuah komunitas.

Awal pertemuan Safa dan Ridwan Kamil, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (31/12).

Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil dan Atalia Praratya, ternyata sudah enam bulan tidak tinggal serumah.

Baca Juga:

Kemudian, Safa Marwah mengaku sedih lantaran namanya dituduh sebagai salah satu selingkuhan Ridwan Kamil.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut ini:

1. Momen Pertemuan Safa Marwah dan Ridwan Kamil Jadi Sorotan

Dia menyebut bahwa dirinya bertemu suami Atalia Praratya itu saat sama-sama menghadiri acara buka bersama dengan sebuah komunitas motor.

Baca Juga:

"Kami bertemu dua kali. Salah satunya tahun 2021 di acara buka bersama komunitas motor. Saat itu motor saya sedang viral, dan saya bertemu Bapak Ridwan Kamil. Saya berfoto dengan beliau karena beliau, kan, Gubernur Jawa Barat, siapa yang tidak mau berfoto," ujar Safa Marwah di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Baca selengkapnya: Cerita Safa Marwah soal Pertemuannya dengan Ridwan Kamil, Oh...

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Atalia Prattya dan Ridwan Kamil sudah pisah rumah, pertemuan Safa Marwah dan mantan Gubernur Jabar disorot, lalu bersedi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Atalia Praratya  Ridwan Kamil  Safa Marwah 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp