Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Azizah Salsha Bicara soal Perceraian, Rafael Tan Terharu

Senin, 17 November 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Azizah Salsha Bicara soal Perceraian, Rafael Tan Terharu - JPNN.COM
Selebgram Azizah Salsha. Foto: Instagram/azizahsalha_

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Azizah Salsha akhirnya buka suara soal rumah tangganya dengan Pratama Arhan di tengah isu simpang siur.

Pernyataan Azizah, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (16/11).

Kemudian, Pacu Jawi ternyata masih menjadi daya tarik dari kawasan Tanah Datar, Sumatera Barat untuk mendatangkan wisatawan.

Baca Juga:

Sementara itu, penyanyi Rafael Tan mengaku terharu melihat Boiyen akhirnya melabuhkan cintanya dalam mahligai pernikahan dengan Rully Anggi

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Azizah Salsha Bicara soal Perceraian

Melalui akunnya di Instagram, Azizah Salsha merasa perlu meluruskan berbagai kabar simpang siur yang terus berkembang di publik.

Baca Juga:

Selama ini, kata Azizah, dia sengaja menutup rapat persoalan rumah tangganya lantaran ingin menyelesaikannya secara pribadi.

Baca selengkapnya: Azizah Salsha Akhirnya Bicara Soal Perceraiannya dengan Pratama Arhan

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Azizah Salsha bicara perceraian, Pacu Jawi masih jadi daya tarik, Rafael Tan terharu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Azizah Salsha  Pacu Jawi  Rafael Tan 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp