Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Bahaya Whip Pink di Apartemen Lula, Dinar Candy Migrain

Senin, 02 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Bahaya Whip Pink di Apartemen Lula, Dinar Candy Migrain - JPNN.COM
Selebritas Dinar Candy. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy mengalami pengalaman menegangkan saat menumpangi pesawat rute Jakarta ke Surabaya.

Pengalaman menegangkan Dinar Candy, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (1/2).

Kemudian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat agar tidak menyalahgunakan gas medik gas nitrous oxide (N2O).

Baca Juga:

Sementara itu, film horor terbaru yang berjudul Suzzanna: Santet Dosa di Atas Dosa akhirnya mengumumkan jadwal tayang di bioskop.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Dinar Candy Migrain Terjebak 6 Jam di Pesawat

Dia harus berada dalam pesawat selama 6 jam lantaran tidak bisa mendarat karena cuaca buruk.

Baca Juga:

“Guys, aku terbang dari Jakarta ke Surabaya gagal landing terus pesawat kembali ke Bali,” ungkap Dinar Candy melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu (31/1).

Baca selengkapnya: Terjebak 6 Jam di Pesawat, Dinar Candy: Migrain

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Dinar Candy migrain terjebak 6 jam, imbauan bahaya Whip Pink di apartemen Lula Lahfah, jadwal tayang film Suzzanna

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  dinar candy  Whip Pink  Lula Lahfah  Film Suzzanna 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp