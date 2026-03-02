3 Berita Artis Terheboh: Bantah Talak Inara Rusli, Insanul Kaget Bakal Digugat Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Insanul Fahmi menegaskan bahwa dirinya belum pernah melayangkan talak kepada istri sirinya, Inara Rusli.

Pernyataan Insanul soal isu menalak Inara, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (1/3).

Kemudian, dia mengaku terkejut ketika mendengar niat Wardatina Mawa melayangkan gugatan cerai terhadapnya.

Sementara itu, Febby Carol mengungkap cerita di balik pernikahan adiknya, Virgoun dengan Lindi Fitriyana.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Konon Inara sudah Ditalak

Dia menyebut bahwa dirinya belum ada proses talak, baik kepada Inara Rusli maupun istri sahnya, Wardatina Mawa.

"Untuk saat ini belum ada sih soal talak-menalak semuanya itu belum ada, ke semua pihak belum ada," ujar Insanul Fahmi dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (27/2).

