JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Boiyen Ungkap Alasan Gugat Cerai, Prilly Minta Maaf

Kamis, 05 Februari 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Boiyen Ungkap Alasan Gugat Cerai, Prilly Minta Maaf
Prilly Latuconsina. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Rumah tangga komedian Boiyen dengan suaminya, Rully Anggi Akbar berada di ujung tanduk.

Kabar perceraian Boiyen, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (4/2).

Sementara itu, band metal asal Bandung, Burgerkill akhirnya merilis single terbaru yang bertajuk Kontinum.



Kemudian, Prilly Latuconsina akhirnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan akibat unggahannya di LinkedIn.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Alasan Boiyen Gugat Cerai

Baru dua bulan menikah dengan Rully, Boiyen sudah menggugat cerai ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.



Proses perceraian pasangan suami istri itu pun tengah berlangsung di pengadilan.

Kuasa Hukum Buka Suara Alasan Boiyen Gugat Cerai Suami

Rangkuman 3 berita artis terheboh, alasan Boiyen gugat cerai, Vicky Mono kembali ke Burgerkill, Prilly Latuconsina minta maaf bikin gaduh.

