3 Berita Artis Terheboh: Bukti Peredaran Narkoba Ammar Zoni Terungkap, Amanda Tulis Pesan Haru
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni terjerat kasus penyalahgunaan narkoba untuk keempat kalinya. Terbaru, dia diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba.
Kabar Ammar terlibat peredaran narkoba di Rutan Salemba, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (10/10).
Kemudian, dalam unggahannya, Amanda Manopo menyampaikan kerinduan terhadap mendiang ibunya.
Sementara itu, penyanyi Chikita Meidy masih dalam proses perceraian dari suaminya, Indra Adhitya.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Ammar Zoni Diduga Terlibat Peredaran Narkoba
Dia diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba Jakarta Pusat.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat membeberkan perkembangan perkara MAA alias AZ atau Ammar Zoni serta 5 orang tersangka.
Baca selengkapnya: Ini Barang Bukti Kasus Peredaran Narkoba Ammar Zoni