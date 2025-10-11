3 Berita Artis Terheboh: Bukti Peredaran Narkoba Ammar Zoni Terungkap, Amanda Tulis Pesan Haru

Sabtu, 11 Oktober 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni terjerat kasus penyalahgunaan narkoba untuk keempat kalinya. Terbaru, dia diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba.

Kabar Ammar terlibat peredaran narkoba di Rutan Salemba, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (10/10).

1. Ammar Zoni Diduga Terlibat Peredaran Narkoba

Dia diduga terlibat kasus peredaran narkoba di Rutan Salemba Jakarta Pusat.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat membeberkan perkembangan perkara MAA alias AZ atau Ammar Zoni serta 5 orang tersangka.

