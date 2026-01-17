Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Bunga Zainal Sindir Inara Rusli, Wardatina Mawa Siap Berdamai

Sabtu, 17 Januari 2026 – 11:38 WIB
Aktris Bunga Zainal di Hotel Intercontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Foto: Firda Junita

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa buka peluang damai dengan Insanul Fahmi, tetapi dua syarat berat jadi penentu kelanjutan rumah tangga.

Syarat damai dari Wardatina Mawa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (16/1).

Kemudian, Bunga Zainal kritik cerita Inara yang berubah-ubah dan menilai sikapnya minim penyesalan.

Sementara itu, Sophie Turner resmi ditunjuk sebagai pemeran Lara Croft dalam serial live action Tomb Raider.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Wardatina Siap Berdamai

Keputusan damai itu datang dengan dua syarat yang harus dipenuhi Insanul terlebih dahulu sebagai bentuk iktikad baik.

Kabar perkembangan ini disampaikan kuasa hukum Insanul, Tommy Tri Yunanto, yang mendampingi kliennya saat pertemuan tertutup dengan Mawa di Jakarta.

Baca selengkapnya: Siap Memaafkan Insanul Fahmi, Wardatina Mawa Ajukan Dua Syarat, Apa Itu?

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Wardatina Mawa siap berdamai, Bunga Zainal soroti kasus Inara Rusli, Shopie Turner perankan Lara Croft di serial Tomb Rider

