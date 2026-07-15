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3 Berita Artis Terheboh: Celine Dituding Jadi Simpanan Pejabat, Abdel Achrian Minta Maaf

Rabu, 15 Juli 2026 – 09:15 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Celine Dituding Jadi Simpanan Pejabat, Abdel Achrian Minta Maaf - JPNN.COM
Celine Evangelista. Foto: Instagram/celine_evangelista

jpnn.com, JAKARTA - Abdel Achrian menghubungi anak Temon, Rico, lalu menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa mengantarkan ke pemakaman.

Permintaan maaf Abdel Achrian, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (14/7).

Sementara itu, aktor sekaligus komedian Mongol Stres turut berduka atas kepergian Temon Templar.

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Kemudian, Celine Evangelista memberi tanggapan soal rumor yang beredar di media sosial belakangan ini.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Abdel Achrian Minta Maaf

Namun lantaran Abdel Achrian tengah berada di luar negeri, dia pun tak bisa hadir di rumah duka maupun pemakaman mendiang Temon.

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Walau demikian, komedian 55 tahun itu menghubungi anak Temon, Rico, dan menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa mengantarkan ke pemakaman.

Baca selengkapnya: Komedian Temon Meninggal Dunia, Abdel Achrian Minta Maaf

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Abdel Achrian minta maaf, Mongol Stres kenang kebersamaan dengan Temon, Celine Evangelista dituding jadi simpanan pejabat

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Abdel Achrian  Mongol Stres  Celine Evangelista 
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