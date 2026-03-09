3 Berita Artis Terheboh: Cerita Vidi sebelum Meninggal, Zendhy Bicara soal Viral Restoran

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional hingga figur publik mulai dari Ardie Bakrie, Nia Ramadhani, hingga Komedian Sule datang melayat ke kediaman Vidi Aldiano.

Kehadiran para tokoh mengantar Vidi ke peristirahatan terakhir menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (8/3).

Sebelumnya, Vidi Aldiano sempat membagikan unggahan yang menyentuh mengenai perjalanan hidupnya dengan kanker.

Sementara itu, Zendhy Kusuma akhirnya menyampaikan klarifikasi terkait video insiden di sebuah restoran yang beberapa waktu lalu viral di media sosial.

1. Tokoh Nasional Antar ke Peristirahatan Terakhir

Ardi Bakrie datang bersama istri, Nia Ramadhani. Tak lama berselang, komedian Sule juga tampak melayat ke rumah duka yang berlokasi di Jalan Kecapi, Jakarta Selatan.

