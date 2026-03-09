Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Cerita Vidi sebelum Meninggal, Zendhy Bicara soal Viral Restoran

Senin, 09 Maret 2026 – 04:56 WIB
Vidi Aldiano. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional hingga figur publik mulai dari Ardie Bakrie, Nia Ramadhani, hingga Komedian Sule datang melayat ke kediaman Vidi Aldiano.

Kehadiran para tokoh mengantar Vidi ke peristirahatan terakhir menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (8/3).

Sebelumnya, Vidi Aldiano sempat membagikan unggahan yang menyentuh mengenai perjalanan hidupnya dengan kanker.

Sementara itu, Zendhy Kusuma akhirnya menyampaikan klarifikasi terkait video insiden di sebuah restoran yang beberapa waktu lalu viral di media sosial.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tokoh Nasional Antar ke Peristirahatan Terakhir

Sejumlah tokoh nasional hingga figur publik mulai dari Ardie Bakrie hingga Komedian Sule datang melayat.

Ardi Bakrie datang bersama istri, Nia Ramadhani. Tak lama berselang, komedian Sule juga tampak melayat ke rumah duka yang berlokasi di Jalan Kecapi, Jakarta Selatan.

Baca selengkapnya: Sejumlah Tokoh hingga Artis Melayat ke Rumah Duka Vidi Aldiano

Rangkuman 3 berita artis terheboh, tokoh nasional antar ke peristirahatan terakhir, cerita Vidi Aldiano sebelum meninggal, Zendhy Kusuma BicaraVideo Viral.

