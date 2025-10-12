Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Chikita Sempat Maafkan Suami, Nikita Mirzani Optimistis Bebas

Minggu, 12 Oktober 2025 – 15:10 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Chikita Sempat Maafkan Suami, Nikita Mirzani Optimistis Bebas - JPNN.COM
Nikita Mirzani. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Chikita Meidy ternyata sempat berniat rujuk dengan suaminya, Indra Adhitya. 

Niat rujuk Chikita, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (11/10).

Kemudian, Nikita Mirzani memberi tanggapan setelah dituntut 11 tahun penjara atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang.

Baca Juga:

Sementara itu, Safari Bazaar 2025 putaran ke-15 yang diselenggarakan oleh Rahasia Investasi Sukses (RINS) dan Komunitas Bisnis (Kombis) menarik perhatian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Chikita Sempat Memaafkan

Pada waktu itu, dia mencoba memaafkan kesalahan suami demi anak.

Baca Juga:

"Aku memaafkan dan mencoba kembali karena anak," kata Chikita Meidy saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Ini Alasan Chikita Meidy Ogah Rujuk dengan Indra Adhitya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Chikita Meidy pernah memaafkan, Nikita Mirzani optimistis bebas, kemeriahan Safari Bazaar 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Nikita Mirzani  Chikita Meidy  Safari Bazaar 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp