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JPNN.com - Entertainment - Seleb

3 Berita Artis Terheboh: Chlesea Islan Melahirkan Anak Pertama, Baim Wong Bangga

Senin, 20 Juli 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Chlesea Islan Melahirkan Anak Pertama, Baim Wong Bangga - JPNN.COM
Chelsea Islan. Foto: Instagram/chelseaislan

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal akhirnya dikaruniai anak pertama.

Kelahiran anak pertama Chelsea Islan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (19/7).

Sementara itu, film 'Semua Akan Baik-Baik Saja' berhasil meraih 4 nominasi dalam ajang penghargaan

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Kemudian, film berjudul Leave No One Behind terinspirasi dari keberhasilan Polri dalam menangani kasus TPPO.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama

Chelsea Islan ternyata telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan pada 8 Juli 2026.

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Kabar bahagia tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama, Ini Nama Bayinya

Rangkuman 3 berita terheboh, Chelsea Islan melahirkan anak pertama, Baim Wong bangga film garapannya raih 4 nominasi, inspirasi film Leave No One Behind.

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Chlesea Islan  Baim Wong  film Leave No One Behind 
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