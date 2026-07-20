3 Berita Artis Terheboh: Chlesea Islan Melahirkan Anak Pertama, Baim Wong Bangga

Senin, 20 Juli 2026 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal akhirnya dikaruniai anak pertama.

Kelahiran anak pertama Chelsea Islan, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (19/7).

Sementara itu, film 'Semua Akan Baik-Baik Saja' berhasil meraih 4 nominasi dalam ajang penghargaan

Kemudian, film berjudul Leave No One Behind terinspirasi dari keberhasilan Polri dalam menangani kasus TPPO.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama

Chelsea Islan ternyata telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan pada 8 Juli 2026.

Kabar bahagia tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Chelsea Islan Melahirkan Anak Pertama, Ini Nama Bayinya