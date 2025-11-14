Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Curahan Hati Tasya Farasya, Ammar Zoni Sakit

Jumat, 14 November 2025 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Curahan Hati Tasya Farasya, Ammar Zoni Sakit - JPNN.COM
Tasya Farasya dan kuasa hukumnya. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Kondisi kesehatan Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (13/11).

Kemudian, sidang cerai Adly Fairuz dan Angbeen Rishi telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan,.

Baca Juga:

Sementara itu, kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ahmad Assegaf.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kondisi Ammar Zoni

Menurutnya, Ammar Zoni belakangan mengaku kurang sehat atau sakit.

Baca Juga:

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

Baca selengkapnya: Dokter Kamelia Prihatin Melihat Kondisi Ammar Zoni

Rangjynab 3 berita artis terheboh, kondisi kesehatan Ammar Zoni, Adly Fairuz dan Angbeen Rishi sepakat cerai, curahan hati Tasya Farasya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ammar Zoni  Adly Fairuz  Tasya Farasya 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp