3 Berita Artis Terheboh: Curahan Hati Tasya Farasya, Ammar Zoni Sakit

Jumat, 14 November 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia mengaku prihatin melihat kondisi kekasihnya, Ammar Zoni sejak dipindahkan ke Nusakambangan.

Kondisi kesehatan Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (13/11).

Kemudian, sidang cerai Adly Fairuz dan Angbeen Rishi telah digelar di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan,.

Sementara itu, kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ahmad Assegaf.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Kondisi Ammar Zoni

Menurutnya, Ammar Zoni belakangan mengaku kurang sehat atau sakit.

"Katanya lagi sakit kan," kata Dokter Kamelia dalam tayangan Silet di RCTI bari-baru ini.

