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3 Berita Artis Terheboh: Curhat Kenny Austin Jadi Ayah, Tio Pakusadewo Beri Tanggapan

Senin, 22 Juni 2026 – 06:18 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Curhat Kenny Austin Jadi Ayah, Tio Pakusadewo Beri Tanggapan - JPNN.COM
Dewi Irawan membesuk Tio Pakusadewo yang dirawat di rumah sakit. Foto: Instagram/dewiirawan13

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Tio Pakusadewo menanggapi upaya Dewi Irawan menggalang donasi untuk membantu biaya pengobatannya.

Tanggapan Tio Pakusadewo, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Minggu (21/6).

Sementara itu, aktor Kenny Austin tengah menikmati peran barunya sebagai ayah dan merasa berat meninggalkan sang anak.

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Kemudian, band hardcore asal Australia, SPEED ternyata sangat terkesan dengan kancah musik hardcore di Indonesia.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Tanggapan Tio Pakusadewo

Dia mengatakan bahwa penggalangan bantuan tersebut murni inisiatif dari Dewi Irawan.

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"Dewi Irawan berinisiatif, karena saya kontrak film masih banyak," kata Tio Pakusadewo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Jumat (19/6).

Baca selengkapnya: Dewi Irawan Bantu Galang Donasi, Begini Respons Tio Pakusadewo

Rangkuman 3 berita artis terheboh, tanggapan Tio Pakusadewo soal donasi, curhat Kenny Austin menjadi ayah, SPEED terkesan dengan Scene Hardcore Indonesia

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Tio Pakusadewo  Kenny Austin  speed 
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