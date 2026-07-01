Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

3 Berita Artis Terheboh: Daftar Tiket Konser Guns N' Roses, King Nassar Jadi Juri

Rabu, 01 Juli 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Daftar Tiket Konser Guns N' Roses, King Nassar Jadi Juri - JPNN.COM
Guns N’ Roses di Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (8/11). Foto: Dedi Yondra/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Promotor Rajawali Indonesia akhirnya mengumumkan kategori dan harga tiket konser Guns N’ Roses yang akan digelar di Jakarta.

Harga tiket konser Guns N’ Roses di Jakarta, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (30/6).

Sementara itu, Giorgio Antonio menegaskan hanya dirinya dan Sarwendah yang mengetahui kondisi hubungan mereka.

Baca Juga:

Kemudian, King Nassar dan Lesti Kejora menjadi juri D’Academy 8 Final Audition yang disiarkan secara LIVE mulai Senin, 29 Juni 2026.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Daftar Harga Tiket Konser Guns N' Roses

Adapun tiket konser Guns N' Roses dijual dengan harga mulai dari Rp1.050.000 hingga Rp7.500.000.

Baca Juga:

Berikut Daftar Harga Tiket Konser Guns N' Roses Jakarta 2026:

Baca selengkapnya: Ini Daftar Harga Tiket Konser Guns N’ Roses di Jakarta

Rangkuman 3 berita artis terheboh, daftar harga tiket konser Guns N' Roses, Giorgio Antonio bicara soal hubungan dengan Sarwendah, King Nassar jadi juri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Guns N Roses  King Nassar  Sarwendah  Giorgio Antonio 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp