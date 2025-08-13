3 Berita Artis Terheboh: Dahlia Poland Buka-bukaan, Anak ungkap Penyebab Andre Gugat Cerai

Rabu, 13 Agustus 2025 – 10:59 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani telah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk suap terhadap aparat penegak hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Laporan Nikita Mirzani soal dugaan korupsi, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (12/8).

Kemudian, putra sulung dari pasangan Andre Taulany dan Erin, Ardio Taulany menyebut, tak ada masalah serius dalam rumah tangga kedua orang tuanya.

Sementara itu, Pihak Dahlia Poland buka-bukaan soal perceraian dengan suaminya, Fandy Christian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Respons KPK soal Laporan Nikita Mirzani

Terkait laporan tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya bakal menelaah laporan.

“Tentu nanti akan diterima dan ditindaklanjuti, akan dilakukan telaah dan verifikasi awal apakah laporan tersebut masuk dalam kriteria tindak pidana korupsi atau tidak, kemudian apakah menjadi kewenangan KPK atau tidak,” ungkap Budi Prasetyo dilansir Antara, Senin (11/8).

Baca selengkapnya: Soal Laporan Nikita Mirzani, Begini Respons KPK