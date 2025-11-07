3 Berita Artis Terheboh: Daud Bicara Soal Isu Selingkuh, JPU Banding Vonis Nikita Mirzani

Jumat, 07 November 2025 – 04:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan banding atas vonis Nikita Mirzani.

Banding JPU atas vonis Nikita Mirzani, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Kamis (6/11).

Kemudian, aktor Fahmi Bo mengungkap penyebab operasi batu empedu yang seharusnya dijalani harus tertunda.

Sementara itu, Hamish Daud akhirnya buka suara mengenai isu yang mewarnai perpisahannya dengan istrinya, Raisa.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. JPU Ajukan Banding atas Vonis Nikita Mirzani

Menurutnya, salah satu alasan pengajuan banding tersebut karena vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Nikita Mirzani lebih ringan daripada tuntutan JPU.

"Kami menghormati (vonis), tetapi salah satu (alasannya)," ucapnya.

