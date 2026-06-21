3 Berita Artis Terheboh: Davina Karamoy Jadi Korban Hanania, Icuk Nugroho Meninggal
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Icuk Nugroho, pemeran Saep dalam sinetron Preman Pensiun, meninggal dunia pada Sabtu pagi.
Kabar Icuk meninggal dunia menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (21/6).
Kemudian, Davina Karamoy mengaku juga menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan Hanania Group.
Sementara itu, Trois Films dan JJan E&M bersiap mengembangkan sejumlah film layar lebar garapan sineas dua negara.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Icuk Nugroho Meninggal
Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Karina Ranau melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
"Innalillahiwainnailaihirojiun A Saep. Titip salam kalau ketemu Akang ya @epy_kusnandar_official," tulis Karina Ranau.
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