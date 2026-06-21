Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Davina Karamoy Jadi Korban Hanania, Icuk Nugroho Meninggal

Minggu, 21 Juni 2026 – 04:56 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Davina Karamoy Jadi Korban Hanania, Icuk Nugroho Meninggal - JPNN.COM
Davina Karamoy, pemain film Kuncen. Foto: Dok. Hers Production/Poplicist

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Icuk Nugroho, pemeran Saep dalam sinetron Preman Pensiun, meninggal dunia pada Sabtu pagi.

Kabar Icuk meninggal dunia menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Sabtu (21/6).

Kemudian, Davina Karamoy mengaku juga menjadi korban dalam kasus dugaan penipuan Hanania Group.

Baca Juga:

Sementara itu, Trois Films dan JJan E&M bersiap mengembangkan sejumlah film layar lebar garapan sineas dua negara.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Icuk Nugroho Meninggal

Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Karina Ranau melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.

Baca Juga:

"Innalillahiwainnailaihirojiun A Saep. Titip salam kalau ketemu Akang ya @epy_kusnandar_official," tulis Karina Ranau.

Baca selengkapnya: Icuk Nugroho Pemeran Saep Copet di Preman Pensiun Meninggal, Ini Profil Singkatnya

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Icuk Nugroho meninggal dunia, Davina Karamoy juga jadi korban Hanania, kolaborasi Rumah Produksi Indonesia dan Korea bikin fi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Icuk Nugroho  davina karamoy  Film layar lebar 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp