3 Berita Artis Terheboh: Deddy Corbuzier Digugat Cerai, Reza Gladys Beri Tanggapan
jpnn.com, JAKARTA - Sabrina Chairunnisa dikabakan menggugat cerai sang suami, Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.
Kabar gugatan cerai Sabrina Chairunnisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (29/10).
Sementara itu, Andre Taulany dan Erin Taulany bersepakat mengakhiri rumah tangga mereka secara baik-baik.
Kemudian, Reza Gladys memberi tanggapan terkait vonis 4 tahun penjara untuk Nikita Mirzani.
Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:
1. Deddy Corbuzier Digugat Cerai
Juru bicara PA Tigaraksa, M. Sholahuddin lantas mengonfirmasi kabar tersebut.
