3 Berita Artis Terheboh: Deddy Corbuzier Digugat Cerai, Reza Gladys Beri Tanggapan

Kamis, 30 Oktober 2025 – 04:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Sabrina Chairunnisa dikabakan menggugat cerai sang suami, Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Kabar gugatan cerai Sabrina Chairunnisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (29/10).

Sementara itu, Andre Taulany dan Erin Taulany bersepakat mengakhiri rumah tangga mereka secara baik-baik.

Baca Juga: Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier Buka Suara Soal Perceraian Mereka

Kemudian, Reza Gladys memberi tanggapan terkait vonis 4 tahun penjara untuk Nikita Mirzani.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Deddy Corbuzier Digugat Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Sabrina Chairunnisa dikabakan menggugat cerai sang suami, Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Baca Juga: Begini Cerita Soal Kesepakatan Damai Andre Taulany dan Erin

Juru bicara PA Tigaraksa, M. Sholahuddin lantas mengonfirmasi kabar tersebut.

Baca selengkapnya: Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier