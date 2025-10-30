Close Banner Apps JPNN.com
3 Berita Artis Terheboh: Deddy Corbuzier Digugat Cerai, Reza Gladys Beri Tanggapan

Kamis, 30 Oktober 2025 – 04:56 WIB
Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa. Foto: Instagram/sabrinachairunnisa_

jpnn.com, JAKARTA - Sabrina Chairunnisa dikabakan menggugat cerai sang suami, Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Kabar gugatan cerai Sabrina Chairunnisa, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (29/10).

Sementara itu, Andre Taulany dan Erin Taulany bersepakat mengakhiri rumah tangga mereka secara baik-baik.

Kemudian, Reza Gladys memberi tanggapan terkait vonis 4 tahun penjara untuk Nikita Mirzani.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Deddy Corbuzier Digugat Cerai

jpnn.com, JAKARTA - Sabrina Chairunnisa dikabakan menggugat cerai sang suami, Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

Juru bicara PA Tigaraksa, M. Sholahuddin lantas mengonfirmasi kabar tersebut.

Baca selengkapnya: Sabrina Chairunnisa Gugat Cerai Deddy Corbuzier

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Deddy Corbuzier digugat cerai, Andre Taulany dan Erin sepakat cerai baik-baik, komentar Reza Gladys soal vonis Nikita mirzani

