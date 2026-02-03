Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Denada Buka Suara soal Anak, Iis Dahlia Beri Komentar

Selasa, 03 Februari 2026 – 04:54 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Denada Buka Suara soal Anak, Iis Dahlia Beri Komentar - JPNN.COM
Denada. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Iis Dahlia buka suara mengenai konflik yang terjadi antara sahabatnya, Denada dengan Ressa Rizky Rossano.

Komentar Iis Dalia soal masalah Denada, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (2/2).

Kemudian, konflik dugaan penelantaran anak yang melibatkan nama Denada dan Ressa Rizky Rossano akhirnya menemukan titik terang.

Baca Juga:

Sementara itu, dua band metal kenamaan asal Indonesia, Burgerkill dan DeadSquad menyampaikan kabar mengejutkan perihal formasi terbaru.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Komentar Iis Dahlia

Ditanyai soal solusi yang mungkin akan dilakukan Denada terkait persoalannya, Iis Dahlia mengaku tak tahu menahu.

Baca Juga:

Alih-alih memberikan komentar, dia hanya berharap agar konflik itu bisa segera menemukan titik terang.

Baca selengkapnya: Soal Urusan Denada Dengan Ressa Rizky Rossano, Iis Dahlia Bilang Begini

Rangkuman 3 berita artis terheboh, komentar Iis Dahlia, Denada akhirnya buka suara soal putranya, Deadsquad umumkan vokalis baru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Denada  Iis Dahlia  Deadsquad 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp