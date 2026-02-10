Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Denada Segera Bertemu, Identitas Ayah Biologis Ressa Misterius

Selasa, 10 Februari 2026 – 04:53 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Denada Segera Bertemu, Identitas Ayah Biologis Ressa Misterius - JPNN.COM
Musikus Denada Tambunan. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Misteri ayah biologis Ressa Rossano masih jadi sorotan, Denada disebut ingin segera bertemu putranya.

Identitas ayah Ressa yang misterius, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (9/2).

Sementara itu, penyanyi dangdut Denada sudah siap untuk bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Kemudian, Ardi Bakrie akhirnya buka suara soal isu rumah tangganya dengan Nia Ramadhani yang terus berulang.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Identitas Ayah Ressa Masih Misterius

Setelah pengakuannya sebagai anak kandung Denada Tambunan mencuat, berbagai spekulasi pun bermunculan dan ramai diperbincangkan di media sosial.

Isu tersebut makin menguat setelah Denada secara terbuka membenarkan bahwa Ressa memang merupakan putranya.

Baca selengkapnya: Denada Masih Bungkam, Identitas Ayah Ressa Bikin Penasaran

Rangkuman 3 berita artis terheboh, identitas ayah Ressa Rizky Rossano dipertanyakan, Denada segera bertemu putranya, Ardi Bakri: Lama-lama mengesalkan juga.

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Denada  Ressa Rizky Rossano  ardi bakrie 
