3 Berita Artis Terheboh: Desta Kembali Jalani Operasi, Aldi Taher Jual Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Aldi Taher akhirnya mengungkap alasan dirinya menjual rumah barunya.

Alasan Aldi Taher menjual rumah barunya, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (21/7).

Kemudian, sutradara Christopher Nolan mengatakan bahwa penggarapan film The Odyssey sangat menguras tenaga.

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Sementara itu, Desta kembali menjalani operasi setelah mengalami cedera pada bagian mata akibat terkena bola padel.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Aldi Tahe Jual Rumah Mewahnya

Adapun rumah mewah yang berlokasi di Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut dijual dengan harga Rp 6,5 miliar.

"Karena BU (butuh uang)," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

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