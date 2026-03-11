3 Berita Artis Terheboh: Detik-Detik sebelum Vidi Meninggal Diungkap, Bintang 'Ghostbusters' Wafat

jpnn.com, JAKARTA - Ibu mendiang Vidi Aldiano, Besbarini menceritakan detik-detik terakhir sebelum kepergian putranya.

Detik-detik terakhir kepergian Vidi Aldiano, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Selasa (10/3).

Sementara itu, Ammar Zoni akan kembali menjalani sidang lanjutan kasus narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Kemudian, Jennifer Runyon, pemeran film Ghostbusters dan sitkom Charles in Charge, meninggal dunia pada usia 65 tahun.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Detik-Detik Vidi Aldiano Sebelum Meninggal Diungkap Sang Ibunda

Menurutnya, putranya itu mengembuskan napas terakhirnya dengan tenang. Adapun Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3) sore.

"Alhamdulillah tenang, semuanya tenang dan berjalan dengan lancar tanpa hambatan," ujar Besbarini kepada awak media.

