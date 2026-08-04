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3 Berita Artis Terheboh: Diding Boneng Meninggal, Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut

Selasa, 04 Agustus 2026 – 07:55 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Diding Boneng Meninggal, Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut - JPNN.COM
Aktor senior mendiang Diding Boneng. Foto: Firda Junita/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sidang gugatan hak asuh anak Ruben Onsu bakal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Kabar sidang gugatan hak asuh anak Ruben, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Senin (3/8).

Sementara itu, aktor legendaris Diding Boneng dikabarkan meninggal dunia pada Senin (3/8).

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Kemudian, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang buka suara mengenai isu kesehatan kliennya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Sidang Gugatan Hak Asuh Anak Ruben Berlanjut

Sidang gugatan hak asuh anak itu pun bakal kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Kamis (6/8).

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Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengatakan sidang tersebut masih beragendakan mediasi.

Baca selengkapnya: Gugatan Hak Asuh Anak Ruben & Sarwendah Berlanjut, Sidang Kembali Digelar Pada Kamis

Rangkuman 3 berita artis terheboh, sidang gugatan hak asuh anak Sarwendah berlanjut, Diding Boneng meninggal, Ruben Onsu buka-bukaan soal isu kesehatannya

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TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ruben Onsu  Diding Boneng  Sarwendah  hak asuh anak 
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