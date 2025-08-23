Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Diperiksa KPK Terkait Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Maaf

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 07:45 WIB
3 Berita Artis Terheboh: Diperiksa KPK Terkait Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Maaf - JPNN.COM
Selebgram Lisa Mariana saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana menyampaikan permintaan maaf kepada istri Ridwan Kamil, Atalia Praratya alias Ibu Cinta.

Permintaan maaf Lisa Mariana, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Jumat (22/8).

Kemudian, Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga:

Sementara itu, Alfiera Alvionita hebohkan medsos seusai dapat hadiah unik, satu truk sepatu dari Raingel Footwear.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Lisa Minta Maaf

Dia mohon maaf atas kehebohan tes DNA yang dilakukan demi membuktikan siapa ayah biologis dari putrinya.

Baca Juga:

"Buat Ibu Atalia, Lisa minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam," kata Lisa Mariana saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Kamis (21/8).

Baca selengkapnya: Lisa Mariana Akhirnya Minta Maaf kepada Istri Ridwan Kamil

Rangkuman 3 berita artis terheboh, Lisa Mariana minta maaf, lalu diperiksa di KPK, Alfiera Alvionita dapat hadiah 1 truk sepatu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  Ridwan Kamil  Lisa Mariana  Alfiera Alvionita 
BERITA 3 BERITA ARTIS TERHEBOH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp