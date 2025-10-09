3 Berita Artis Terheboh: DJ Panda Segera Diperiksa, Deswita Maharani Menangis

Kamis, 09 Oktober 2025 – 11:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Deswita Maharani mengaku tak kuasa menangis haru saat Syifa Hadju memamerkan cincin dari El Rumi.

Tangis haru Deswita, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (810).

Kemudian, Deswita Maharani mengungkapkan soal ngidam yang kemungkinan dirasakan Steffi Zamora.

Sementara itu, Giovanni Surya alias DJ Panda akan segera diperiksa oleh pihak Polda Metro Jaya.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Deswita Menangis Haru

Sebagai salah seorang yang dekat dengan Syifa Hadju, istri Ferry Maryadi itu juga dihubungi melalui panggilan video atau video call.

Deswita Maharani mengatakan, kekasih El Rumi itu memang membagikan momen bahagia itu kepada keluarga, lalu orang-orang terdekat, termasuk dirinya.

