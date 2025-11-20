3 Berita Artis Terheboh: Dokter Kamila Bicara soal Isu Pernikahan, Na Daehoon Mantap Bercerai

Kamis, 20 November 2025 – 09:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia akhirnya memberi tanggapan soal kabar rencana menikah dengan Ammar Zoni.

Pernyataan dokter Kamelia terkait Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (19/11).

Kemudian, pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka berhasil meraih penghargaan AMI Awards 2025.

Sementara itu, pasangan selebritas Na Daehoon dan Julia Prastini atau Jule berada di ambang perceraian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1. Pernyataan Dokter Kamila

Dia mengatakan bahwa kemungkinan menikah dengan Ammar Zoni bisa saja terjadi.

"Aku enggak menutup kemungkinan ke situ," kata Dokter Kamelia saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca selengkapnya: Pernyataan Dokter Kamelia Soal Kemungkinan Menikah dengan Ammar Zoni