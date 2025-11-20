Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

3 Berita Artis Terheboh: Dokter Kamila Bicara soal Isu Pernikahan, Na Daehoon Mantap Bercerai

Kamis, 20 November 2025 – 09:46 WIB
Na Daehoon saat menghadiri sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan, Selasa (18/11). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia akhirnya memberi tanggapan soal kabar rencana menikah dengan Ammar Zoni.

Pernyataan dokter Kamelia terkait Ammar Zoni, menjadi salah satu berita artis terheboh di JPNN sepanjang Rabu (19/11).

Kemudian, pencipta lagu Tabola Bale, Silet Open Up atau Siprianus Bhuka berhasil meraih penghargaan AMI Awards 2025.

Sementara itu, pasangan selebritas Na Daehoon dan Julia Prastini atau Jule berada di ambang perceraian.

Pengin tahu lebih lengkapnya? Simak rangkuman beritanya berikut:

1.  Pernyataan Dokter Kamila

Dia mengatakan bahwa kemungkinan menikah dengan Ammar Zoni bisa saja terjadi.

"Aku enggak menutup kemungkinan ke situ," kata Dokter Kamelia saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

TAGS   3 Berita Artis Terheboh  dokter Kamila  Ammar Zoni  Na Daehoon  Silet Open Up 
